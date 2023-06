Semana do Meio Ambiente em Goianésia envolveu 1,6 mil crianças

Mil e seiscentas crianças de escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), de três escolas particulares e bombeiros mirins passaram pela tenda da Semana do Meio Ambiente, montada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Goianésia, onde assistiram a mini-palestras sobre os cuidados que todos devemos ter com o ambiente e vídeos educativos e institucionais que mostram as ações do município nessa área.



A todos que participaram, o evento oportunizou uma grande aula de educação ambiental, com os temas: não aos maus-tratos de animais; prevenção a queimadas; e o descarte correto do lixo eletrônico.

Foram, em média, 400 crianças por turno, que visitaram o local, nos dois dias da Semana, aberta na segunda-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.



A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou ônibus escolares, que levaram as crianças e seus professores nos dois dias do evento para a Secretaria. Para garantir a segurança de todos, a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) fechou uma faixa da Avenida Mato Grosso, onde fica a Pasta do Meio Ambiente, permitido o acesso apenas dos ônibus escolares.



Além disso, no local, as crianças ainda se deliciaram com muita pipoca e algodão doce.

A abertura do evento, no Dia Mundial do Meio Ambiente, contou com a apresentação da orquestra Criar e Tocar, as presenças do secretário de Meio Ambiente, André Wenceslau, da primeira-dama e secretária de Promoção Social, Eloá Menezes, vereadores e outras autoridades locais.



“Já virou tradição, o governo do prefeito Leonardo Menezes investe na educação ambiental. E a Semana do Meio Ambiente trouxe muita conscientização, palestras, um grande evento para conscientizar as nossas crianças. É muito importante trabalhar com crianças, pois sabemos que o futuro delas depende do meio ambiente equilibrado”, disse o secretário André Wenceslau.



ESCOLAS



Participaram, no dia 5 de junho, estudantes das escolas municipais Antônio Ottoni, Gotinhas de Luz, Maria Gerusa, Lauro da Penha e Deodato de Oliveira; das das escolas municipais de Tempo Integral Imorvides Naves e Luiz de Oliveira; e ainda, da escolas particulares Castelinho e Luiz César; e no dia 6, das escolas municipais Hermínio Lopes, Antônio Fernandes, Prof. Gessy Faria, João Manoel, Casinha Feliz e Judith Leite; dos CMEIs D. Mercedes e Luciléia Costa; de novo da Escola Luiz César, do Educandário Tia Minervina; e ainda os bombeiros mirins.



A Semana do Meio Ambiente, realizada com essa proporção pelo segundo ano consecutivo em Goianésia, contou ainda com a participação de vários parceiros, como o Ciclo Blue: gestão de resíduos sólidos; a ProAtiva: recebimento de lixo eletrônico; e a E+Reciclagem / Equatorial: troca de lâmpadas por led.