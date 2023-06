3º Jogo Solidário Amigos do Michael x Amigos do Goianésia mobiliza Goianésia contra a Fome

Marcio, Kleber Guerra, Amaral, Vampeta, Ramalho, Leandro Damião, Cremosinho e o ex-BBB Felipe Prior — esses são, até agora, os famosos confirmados para o 3º Jogo Solidário: Amigos do Michael x Amigos do Goianésia, a realizar-se no próximo dia 15 de junho, no Estádio Valdeir José de Oliveira, em Goianésia.

A ação é liderada pelo craque Michael, ex-Goianésia, Goiás e Flamengo e, hoje, na Arábia Saudita, e pelo Goianésia Esporte Clube, e mobiliza artistas, jogadores e torcedores em ato de solidariedade, cujo mote este ano é Goianésia contra a Fome. O ingresso será um quilo de alimento não perecível.

Além disso, o 3º Jogo Solidário integra o cronograma oficial de eventos da Prefeitura de Goianésia pelas comemorações dos 70 anos de emancipação do município.



O delegado Marco Antônio Maia, presidente do Goianésia, afirma estar quase tudo pronto para a terceira edição do Jogo Solidário, que trará de volta ao gramado do Valdeir aquele que é um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, Michael.

“A gente fica muito feliz com o contato e a disponibilidade do Michael, que vem fazendo um belo trabalho de levar o futebol brasileiro naquela região da Arábia Saudita, vem ganhando quase todos os títulos naquela região”, disse Marco Antônio Maia, esclarecendo que a iniciativa partiu, mais uma vez, do próprio Michael, quem faz os convites às estrelas, cabendo ao Goianésia a logística e preparar para o show.

“Esse gesto do Michael é de gratidão, de reconhecer o papel do Goianésia e da cidade de Goianésia na sua carreira. Em todas as suas férias, ele escolhe uma cidade, dessa vez vai ser só Goianésia, para fazer esse jogo. E esse ano ele mesmo escolheu o slogan, Goianésia contra a Fome”, pontua Marco Antônio.

O presidente do Goianésia adianta que a intenção é, na soma do 3º Jogo Solidário com as duas edições anteriores, alcançar 50 toneladas de alimentos, ou próximo disso, disponibilizadas para a sociedade goianesiense.

“Essa é a parte da solidariedade. A outra é o espetáculo, com cantores, digitais influencers, vários jogadores e ex-jogadores, todos de renome nacional e mundial, com a expectativa de encher o nosso estádio e dar um show de solidariedade”, assinala o dirigente.

ENTRADA

A partir de segunda-feira, 12, os ingressos serão disponibilizados para trocas nos Supermercados Brasil, que tem três lojas em Goianésia. Um quilo de alimento vale um ingresso.

“E a gente quer convidar toda a população de Goianésia e região, prestigiar, vai ser um grande espetáculo, dentro e fora de campo, com shows, com grandes personalidades. Tenho certeza de que quem for ali, além de ajudar ao próximo, vai ter uma excelente noite”, convida Marco Antônio Maia.