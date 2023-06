IF Goiano abre edital para concurso para Técnicos Administrativos em Educação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), por meio do Instituto Verbena/UFG, abriu nesta segunda-feira Edital para provimento de cargos de Técnicos-Administrativos em Educação.

São 19 vagas de Ensino Médio, Técnico e Superior distribuídas nas cidades de Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Iporá, Morrinhos, Posse e Campos Belos. A remuneração varia de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, com jornada de trabalho de 20h a 40h semanais dependendo do cargo.

Para o reitor do IF Goiano, Elias de Pádua Monteiro, “A realização desse concurso simboliza, para o IF Goiano, o início da retomada do crescimento institucional. Mesmo que o objetivo, neste momento, seja a reposição de poucas vagas, acreditamos que esse certame seja o primeiro de muitos que possibilitarão a recomposição da força de trabalho e a elevação da qualidade dos serviços prestados à comunidade”.

A presidente da Comissão do IF Goiano responsável por planejar, fiscalizar e acompanhar o concurso público de técnicos administrativos, Vivian de Faria Caixeta Monteiro, destaca que “O contrato com Instituto Verbena/UFG para planejar, organizar e executar todas as etapas do concurso permite segurança, transparência e lisura em atender as expectativas do IF Goiano”.

Inscrições – as inscrições vão de 21/06/2023 a 20/07/2023, e podem ser feitas no Portal do(a) Candidato(a). O valor da inscrição é de R$120,00 para os cargos de Ensino Médio/Técnico, e de R$140,00 para os cargos de Ensino Superior.

A prova objetiva para todos os cargos está prevista para ser aplicada em 06/08/2023. O resultado final do concurso, segundo cronograma, está previsto para o dia 06/09/2023.

Confira os cargos e as respectivas cidades:

Analista de Tecnologia da Informação – Urutaí

Assistente em Administração – Cristalina, Ipameri, Trindade, Urutaí

Biólogo – Ceres

Contador – Rio Verde

Médico – Urutaí

Odontólogo – Iporá

Psicólogo/Área: Clínica – Urutaí

Técnico de Laboratório/Área: Biologia – Ceres

Técnico de Laboratório/Área: Eletrotécnica – Trindade

Técnico de Laboratório/Área: Informática – Urutaí

Técnico de Laboratório/Área: Química – Morrinhos

Técnico de Laboratório/Área: Química – Posse

Técnico de Tecnologia da Informação – Campos Belos

Técnico em Agropecuária – Campos Belos

Tecnólogo / Área: Gestão Pública – Cristalina

Tecnólogo / Área: Gestão Pública – urutaí



Serviço

IF Goiano – Concurso Público para TAE

Inscrições: 21/06/2023 a 20/07/2023

Valor:

Ensino Médio/Técnico: R$120,00

Ensino Superior: R$ 140,00