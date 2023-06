Escola Luiz César recebe certificação internacional

A Escola Luiz César de Siqueira Melo, mantida pela Fundação Jalles Machado, foi certificada como Escola Farol, modelo na implementação do programa socioemocional “Líder em Mim”, da organização norte-americana Flanklin Covey, em parceria com a SOMOS Educação.

O programa existe em 60 países, com 150 escolas certificadas em todo o mundo, sendo que no Brasil apenas 11 foram certificadas e a Escola Luiz César foi a primeira em Goiás.

A solenidade de premiação foi realizada hoje, 06 de junho, em São Paulo/SP e teve a participação da gestora da Escola Luiz César, Sirlei Carneiro, e do presidente da Fundação Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira Filho.

O programa Líder em mim desenvolve habilidades de liderança e socioemocionais nos alunos, ajudando-os a serem protagonistas de suas vidas. “Estamos muito felizes com essa conquista e compartilhamos com todos os nossos alunos. A nossa Escola se torna referência com essa certificação internacional”, explica a gestora Sirlei Carneiro.