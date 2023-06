Vereador de Vila Propício morre em acidente na BR – 414

O vereador de Vila Propício, Gilson Morais dos Santos, de 40 anos, morreu em um grave acidente na BR-414, no trecho próximo ao distrito de Assunção de Goiás (Dois Irmãos), no último sábado (03/06). Segundo informações, além de Gilson, que dirigia o carro, havia outra pessoa no banco do passageiro, o nome não foi divulgado.

O condutor do outro veículo também morreu no acidente, além dele, havia outro três ocupantes, cujo os nomes também não foram divulgados.

Gilson foi presidente da Câmara de Vila Propício e estava em seu segundo mandato como vereador. Em nota, a Câmara lamentou a morte de Gilson, e decretou luto oficial de três dias.

A prefeitura de Vila Propício também prestou condolências aos familiares e amigos, em nota na rede social Instagram. “Com profundo pesar a Prefeitura Municipal de Vila Propício lamenta o falecimento do vereador Gilson Morais dos Santos, que estava cumprindo seu segundo mandato de vereador, esposo da servidora Adriana de Oliveira Fonseca Morais, filho de Vila Propício e que contribuiu com o nosso município. Ele nos deixa de forma inesperada, deixando muita saudade nos corações de toda população, descansa em paz.”