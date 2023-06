Jalles é eleita mais uma vez a melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste

A Jalles foi eleita pelo sexto ano consecutivo como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, certificada pelo Great Place to Work (GPTW). A premiação aconteceu em Goiânia, em uma cerimônia realizada pelo Grupo Hel, no último dia 31. Entre as 60 melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste, a Jalles está em sétimo lugar, na categoria grandes empresas, segundo os seus próprios colaboradores.

O evento ressalta as boas práticas de recursos humanos e a valorização pessoal, como saúde mental e bem-estar, oportunidade de crescimento, qualidade de vida, remuneração e benefícios. A gerente de Recursos Humanos, Mônica Arruda, acredita que as boas práticas adotadas levaram a Jalles a levar o título de melhor lugar para se trabalhar.

Representantes da Jalles comemoram durante cerimônia de premiação do GPTW como a melhor empresa para se trabalhar no Centro-Oeste.

“Valorizamos e reconhecemos os colaboradores da Jalles, através de treinamentos que oferecemos para todos eles. Oferecemos vários benefícios também para os nossos colaboradores como o plano de saúde, odontológico, vale alimentação, vale transporte, subsídio farmácia, subsídio para bolsa de estudos, atendimento social, associação esportiva para os colaboradores participarem, temos o PPR, uma gratificação da safra, isso tudo são formas de a gente estar reconhecendo os nossos funcionários, temos também o programa Reconhecer, que premia os nossos colaboradores por tempo de casa.”

Diretoria e gerência da Jalles recebem premiação do Great Place to Work em Goiânia.

Para o CEO da empresa, Otávio Lage de Siqueira Filho, o maior diferencial da Jalles sempre foram as pessoas que participam e crescem com a empresa. “São os nossos colaboradores que nos ajudam a construir uma história de crescimento e sucesso diariamente. É motivo de muito orgulho para nós estarmos entre as melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste.”