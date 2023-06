Comemorações dos 70 anos de Goianésia começam com conferência de cultura

O calendário oficial das comemorações dos 70 anos de Goianésia começou com grande sucesso. De 1º a 3 de junho foi realizada a 4ª Conferência Municipal de Cultura, com palestras, exposição, música e lançamento de bolsa de publicações.

Lançamento da Bolsa de Publicações Ana Maria Godinho de Menezes, para publicação de obras literárias. Foto: Prefeitura de Goianésia

Na quinta-feira (1º), no teatro do Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, foi a abertura, com concerto da banda Lira Musical Orcena, homenagem ao escritor Moacir Lázaro de Melo e palestra com o doutor em Ciências Políticas, Itami Campos.

A segunda noite aconteceu a palestra com a doutora Vanessa Gomes. O ponto alto do evento foi o lançamento da Bolsa de Publicações Ana Maria Godinho de Menezes, para publicação de obras literárias. A escritora Usleína Mota foi a homenageada da noite.

A escritora Usleína Mota foi a homenageada da noite. Foto: Prefeitura de Goianésia

A quarta edição da Conferência Municipal de Cultura foi encerrada em grande estilo: na praça Laurentino Martins, com a realização da feira E-Cêntrica, com exposição de livros, zines, desenhos diversos, artes gráficas, artesanato, tudo numa atmosfera bem artística.

A feira, foi realizada no sábado (3), de 10h30 às 18h, organizada pela editora Negalilu, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, com apoio da Prefeitura de Goianésia, por meio da secretaria de Cultura. O encerramento foi com palestra com o instrumentista e compositor Feliz Valoz.