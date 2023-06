Anglo American no Brasil anuncia transição em sua presidência

A Anglo American Global anunciou mudanças em sua alta gestão, com foco na próxima fase de entrega de valor de seus negócios. No Brasil, após cinco anos à frente da presidência da Anglo American, o executivo Wilfred Bruijn, mais conhecido como Bill, anuncia um plano de transição para um novo ciclo profissional, em dezembro deste ano. Ele será sucedido por Ana Sanches, que atualmente ocupa a posição de CFO (Chief Financial Officer) das divisões Técnica, Sustentabilidade, Projetos e Desenvolvimento na sede global da empresa, em Londres.

Bill vem consolidando a operação da empresa no país e fortaleceu a agenda de Sustentabilidade, por meio de sua representatividade em diversos fóruns, como a presidência do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), posição que ocupa desde maio de 2022, entre diversas atuações importantes para a companhia.

“Sou uma pessoa apaixonada pelo que faço, especialmente trabalhando na Anglo American, essa empresa que tão bem me acolheu e me deu a oportunidade de realizar, com todo o time, projetos incríveis. Sou extremamente grato por essa oportunidade. Seguiremos firmes com segurança e comprometimento nesta etapa até o final do ano, quando passo o bastão em definitivo à minha colega Ana Sanches, uma profissional excepcional por suas entregas com muita tranquilidade, qualidade e competência”, ressalta Bill.

Ana Sanches é brasileira e está há 11 anos na Anglo American. Trabalhou por nove anos no Brasil, tendo atuado na área Financeira como CFO, e está há dois anos na Inglaterra. A executiva retorna ao Brasil no segundo semestre para dar sequência ao plano de transição da sucessão.

“Trabalhei diretamente com o Bill no Brasil por dois anos, e o admiro e respeito como pessoa e como profissional. Sua maneira responsável e atenciosa de lidar com os negócios sempre me inspirou. Sucedê-lo é uma grande responsabilidade, compromisso que assumo com muita alegria, disposição e entusiasmo, com o firme objetivo de dar sequência ao legado que o Bill vem realizando, alinhado ao planejamento estratégico da empresa global e no país. Focados em nosso propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, seguiremos entregando os nossos compromissos com a segurança, com resultados sustentáveis, ancorados também no Plano de Mineração Sustentável da companhia, com a dedicação e o empenho de todos os nossos empregados no Brasil”, afirma Sanches.

Ruben Fernandes, diretor regional das Américas, reforça a importância do Brasil dentro do portfólio da Anglo American globalmente. “Os negócios de minério de ferro e níquel em nosso país ocupam um papel estratégico na empresa, tanto operacionalmente quanto financeiramente. O Bill ocupou a posição de CEO com muito sucesso e fortaleceu nossa liderança no segmento. Ana retorna ao Brasil dentro de uma nova posição, e tenho certeza de que, com muito foco, essa transição será muito tranquila e de que seguiremos entregando nossos resultados e nosso propósito de maneira consistente a toda a sociedade”, reitera Fernandes.