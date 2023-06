Daniel Vilela participar de lançamento oficial dos Jogos Abertos 2023

Entusiasta das mais diversas práticas esportivas, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, afirmou que é um “incansável defensor do esporte” porque o encara como “ferramenta eficiente que transforma e forma crianças e jovens”. Daniel discursou durante o lançamento oficial da 19ª edição dos Jogos Abertos, feito pelo governador Ronaldo Caiado no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia.

“É o esporte que te dá responsabilidade, que te ensina a ter objetivos, que faz crianças e jovens serem mais determinados e resilientes. Vivi isso na prática. O esporte foi fundamental na minha formação”, prosseguiu o vice-governador, que disse ainda “sentir-se muito à vontade” naquele evento em alusão ao fato de já ter sido jogador de futebol profissional. “Esta não é a ‘minha praia’, mas o ‘meu campo’”, brincou.

Vice-governador Daniel Vilela, secretário de Esporte e Lazer, Henderson de Paula, e governador Ronaldo Caiado no lançamento dos Jogos Abertos 2023 / Foto: André Costa

Daniel também relembrou a iniciativa do governador Ronaldo Caiado em recriar, logo no início do seu primeiro mandato (2019), a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, extinta no governo anterior. “E neste segundo mandato, teremos investimentos ainda mais vultosos neste setor, além da organização de muitos campeonatos. Queremos fomentar o talento dos nossos esportistas”, destacou o vice-governador.

Vice-governador de Goiás, Daniel Vilela comemora a 19ª edição dos Jogos Abertos. Ao seu lado, a atleta goiana Valéria Rodrigues, 11 vezes campeã brasileira de taekwondo / Foto: André Costa

A competição



A 19ª edição dos Jogos Abertos começa na próxima sexta-feira, 2 de junho. São 25 modalidades esportivas. O torneio segue até setembro, e as finais estão previstas para ocorrerem em Goiânia. Antes, as disputas serão realizadas em 19 municípios goianos. O Governo de Goiás oferece total apoio ao evento esportivo, com estrutura de alimentação (três refeições diárias) e alojamentos para atletas, comissões técnicas, staffs e arbitragem, além de atendimento médico e de fisioterapia durante as competições.