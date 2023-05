Reunião visa estreitar as relações do país vizinho com o setor público e privado de Goiás

Membros da delegação diplomática do Peru se reuniram com o vice-governador Daniel Vilela, na manhã desta terça-feira (23/05), no Palácio Pedro Ludovico. O encontro estabeleceu o início do diálogo entre os representantes do país vizinho com o Governo de Goiás.

“É uma honra receber os representantes do Peru. Sabemos que se trata de um país que é muito receptivo com os brasileiros, além da boa relação comercial”, disse Daniel Vilela ao lembrar que o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Peru.

O líder da delegação diplomática, general de Brigada do Exército Peruano, Cèsar Briolo Scamarone, reconheceu a atenção recebida na visita a Goiás e deixou o convite para que representantes do Governo do Estado possam conhecer o Peru e suas potencialidades. “A nossa embaixada se mantém aberta para toda parceria positiva que o Estado se propor junto ao nosso País”, disse.

A delegação ainda era composta pelo coronel da Polícia Nacional Peruana, Carlos Romero Wetzell, pelo coronel do Exército Peruano, Larry Vargas Niera, pelo capitão de navio, Francisco Pacheco Zimic, pelo coronel da Força Aérea Peruana, Michael Vela Flores, pelo comandante da Polícia Nacional Peruana, Oscar Ramos Viera, e pelo técnico do Exército Peruano, Alfredo Bornaz Mamani.

Ao receber a comitiva peruana, o vice-governador reforçou a intensão do Governo de Goiás em manter o diálogo com representantes de outras nacionalidades para intercâmbios comerciais e culturais. “Sabemos da importância dessas boas relações com outros países e fazemos questão trabalhar para cultivá-las, pois em Goiás encontra-se um campo fértil para negócios, educação e cultura”, enfatizou.

Fotos: André Costa