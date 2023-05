Prefeito Álvaro Machado entrega mais uma obra em evento gigantesco em Barro Alto

O último final de semana em Barro Alto vai marcado na história da cidade. Foi inaugurada pela atual gestão, a tão sonhada Arquibancada do Estádio João José Ferreira, o Ferreirão. Além disso, foi entregue vestiários, banheiros e banco de reservas novos.

O evento foi um sucesso e contou com a presença de mais de mil pessoas entre cidadãos, autoridades políticas e sociais, como José Nelto deputado federal, Renato de Castro Deputado estadual, Vilmar Rocha ex-Deputado Federal, Marco Antônio Delegado, Rogéria Santana presidente da Câmara de Vereadoresde Barro alto, Augusto Manuel vereador, entre outros.

A iniciativa é um sonho concretizado para muitos esportistas barro-altenses que a décadas esperavam por esse dia. A conclusão das obras coloca Barro Alto em um degrau acima no âmbito do esporte, algo jamais visto em gestões anteriores. Foram mais de R$ 700.000,00 investidos com 100% recurso próprio do município.

De acordo com o Prefeito de Barro Alto, Álvaro Machado, a concretização desse sonho irá abranger toda uma cidade. “ A pratica do esporte é essencial em qualquer idade, faz bem à saúde. Dos mais novos até os mais velhos agora poderão usufruir do nosso estádio com todo conforto e infraestrutura que oferecemos”, destacou Álvaro Machado.