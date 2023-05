O MDB terá candidatura própria em Goiânia

Daniel já disse explicitamente que Ana Paula seria o melhor nome do MDB na corrida eleitoral do ano que vem.

O vice-governador de Goiás e presidente regional do MDB, Daniel Vilela, reafirmou que o partido terá candidatura própria na disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2024. “Teremos candidato ou candidata. Temos grandes quadros, excelentes nomes, expertise, enfim, um legado de muito trabalho na capital e não vamos deixar isso para trás”, enfatizou o líder emedebista em entrevista concedida neste final de semana.

“Em breve vamos nos reunir para tomar as primeiras decisões referentes ao planejamento e ao fortalecimento do MDB para as próximas eleições”, continuou Daniel. “Esse é o nosso objetivo. Vamos fazer com que Goiânia possa, mais uma vez, ter a oportunidade de ouvir um projeto emedebista para nossa cidade”, completou o vice-governador.

Embora não tenha citado nomes, Daniel, ao usar o termo “candidata”, fez alusão à empresária Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende. Ela é cotada para concorrer ao Paço Municipal com o apoio do governador Ronaldo Caiado.

Daniel já disse explicitamente que Ana Paula seria o melhor nome do MDB na corrida eleitoral do ano que vem. Recentemente, ambos se encontraram no gabinete da Vice-Governadoria, quando a empresária fez uma visita de cortesia ao companheiro emedebista.