O Corpo de Bombeiros foi acionado no fim da noite de ontem (18), para ocorrência de acidente de trânsito na altura do KM 175 (próximo ao confinamento) da GO-080, entre Goianésia e Barro Alto, onde havia uma pessoa presa em ferragens.

A vítima, uma mulher de 26 anos, conduzia um Corolla cinza pela rodovia, sentido Goianésia/Barro Alto, quando perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu em um Fiesta prata que estava parado às margens da via, por apresentar problemas mecânicos.

Mulher fica presa às ferragens durante colisão frontal entre veículos de passeio na GO-080 – Imagem: Corpo de Bombeiros

O condutor do Fiesta, um homem de 47 anos, não se feriu, uma vez que ele se encontrava fora do veículo, e ao perceber que ia acontecer a colisão pulou para fora da pista. Já a condutora do Corolla apresentava dores intensas na região lateral esquerda do tórax (suspeita de fratura de costelas) e queixava-se de dores na coluna. Como ela ficou presa às ferragens, a guarnição de resgate composta pelo SGT Santos, SGT Martins, SGT Osman, SGT Bruno e SGT Mendanha, utilizaram técnicas de desencarceramento, realizando assim a liberação de acesso a vítima e seguiu com o protocolo de atendimento pré hospitalar.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a mulher foi imobilizada em prancha longa e deixada sob os cuidados médicos no Hospital Municipal Irmã Fanny Duran.

