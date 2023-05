POLICIAIS CIVIS RECEBEM SÃO HOMENAGEADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA COM COMENDA DE HONRA AO MÉRITO

Policiais Civis (agentes, escrivães e delegado) foram homenageados, na tarde desta terça-feira, em sessão solene da câmara municipal de vereadores de goianésia. as homenagens são em comemoração ao dia do policial civil, celebrado no dia 09/05.

O presidente da Câmara, Múcio Santana, parabenizou os policiais: “ficamos lisonjeados em prestar essa homenagem a esses profissionais em reconhecimento ao honroso trabalho que desempenham no município de Goianésia”.

A Delegada Regional Poliana Bergamo, em seu discurso, parabenizou os parlamentares pela propositura da comenda de honra ao mérito ao policial civil : “o sentimento nesse dia é de gratidão. gratidão por poder participar de uma sessão solene que visa o reconhecimento e a valorização do policial. parabenizo os policiais civis que foram agraciados com essa comenda, que, sem dúvida, servirá de combustível para que a polícia civil continue trabalhando ainda mais e melhor em prol da segurança dos goianesienses.

Receberam a comenda honra ao mérito a Delegada de polícia ALANNA ELIENE DELFINO DUARTE; os agentes de polícia ELTON ALEXSANDRE SILVA DE SOUZA E LUCAS ANGELI DA SILVA; e os escrivães RENATO JESUS JACINTO E KARINNE BERNARDES PEIXOTO.