Diretores da Jalles participam da 16ª edição da CITI em Nova York

O Diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, o Diretor Comercial, Henrique Penna, e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Rodrigo Penna, representaram a Jalles na 16ª edição da CITI ISO Datagro New York Sugar & Ethanol Conference, realizada na última semana, em Nova York, nos Estados Unidos.

O evento foi promovido pela Organização Internacional do Açúcar (ISO), juntamente com o banco CITI e a DATAGRO, uma consultoria mundial na área de açúcar e etanol, liderada pelo Dr. Plínio Nastari, membro do Conselho de Administração da Jalles. A conferência reuniu especialistas renomados e agentes influentes do setor, juntamente com especialistas financeiros, para discutir temas importantes relacionados ao mercado de açúcar e etanol e tendências para os próximos anos.

Os Diretores também participaram do Sugar & Ethanol Dinner, que reuniu produtores, exportadores, tradings, analistas e bancos para discutir o cenário do açúcar e do etanol no mercado internacional.