Secretaria de Segurança lança Operação Caminhos Seguros de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

A Secretaria de Estado de Segurança lançou, na terça-feira, 02, a Operação Caminhos Seguros, articulada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Nacional de Segurança Pública, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Foco é a realização de diversas ações educativas, preventivas e repressivas, intensificando o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A operação terá empenho de efetivo das forças de segurança composta por uma equipe integrada da Polícia Militar (PMGO), Polícia Civil (PCGO), Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO), Diretoria-geral de Administração Penitenciária (DGAP), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e demais órgãos de segurança municipais e federais, especialmente pela Polícia Rodoviária Federal, com apoio dos Conselhos Tutelares.

Canais de denúncia

As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100 e do Disque 191. As denúncias são gratuitas e anônimas podendo ser feitas por qualquer pessoa.