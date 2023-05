Daniel Vilela recebe Gustavo Mendanha no Palácio Pedro Ludovico Teixeira

A primeira agenda de Daniel Vilela como governador em exercício, na quarta-feira, 3, foi um encontro com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha. Eles estavam afastados politicamente desde setembro de 2021, quando Mendanha deixou o MDB, partido que Daniel preside em Goiás, para disputar o governo em chapa adversária à do governador Ronaldo Caiado.

A reunião, realizada no gabinete da Vice-Governadoria, no 4º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ocorreu de forma descontraída, acompanhada por aliados de ambos políticos, como os ex-deputados Pedro Chaves e Leandro Vilela. Ao final, quando posaram para fotos, confirmaram a reaproximação política. Gustavo afirmou que o retorno ao MDB está com “o caminho pavimentado”.