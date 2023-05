Parceria entre prefeito Álvaro Machado e deputado José Nelto leva desenvolvimento para Barro Alto

Com o bom relacionamento do prefeito Álvaro Machado com alguns deputados, o município de Barro Alto foi contemplado com mais uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão, do deputado federal, José Nelto (PP), que será utilizada na finalização da obra de pavimentação asfáltica do Bairro Maria Antônia.

Além disso, foi solicitado ao deputado uma emenda para aquisição de uma retroescavadeira, e José Nelto garantiu que buscará mais esse recurso para Barro Alto. Durante o evento, o prefeito de Barro Alto, Álvaro Machado, agradeceu ao parlamentar por mais uma vez mostrar-se amigo da cidade e por sempre trazer benfeitorias ao município.

Barro Alto foi contemplado com emenda no valor de R$ 1,5 milhão para concluir a obra de pavimentação asfáltica do Bairro Maria Antônia / Foto: Governo de Barro Alto

“Essa é uma prova que juntos, com nossos deputados parceiros, com nosso governador, somos mais fortes e podemos fazer a diferença. Continuaremos trabalhando em ritmo acelerado pelo desenvolvimento de nosso município”, destacou Álvaro Machado.