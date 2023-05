Mutirão Cidade Limpa e pavimentação asfáltica são realizados no distrito de Souzalândia

O distrito de Souzalândia vem recebendo diversos benefícios nestes últimos dias. O Mutirão Cidade Limpa, realizado pelo Governo de Barro Alto, foi uma dessas ações. Máquinas e caminhões da prefeitura fizeram a coleta de lixos, entulhos e limpeza da cidade.

O Governo de Barro Alto também realizou o serviço de tapa buraco, por meio da pavimentação asfáltica no distrito. Vale lembrar que além de todos esses benefícios, na Rua 45, está sendo entregue as galerias pluviais, e logo após a conclusão, será feita a pavimentação de toda a rua. Uma via importantíssima que há mais de 15 anos estava sem asfalto, algo impensável nos dias de hoje.

Além de tudo isso, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), já emitiu ofícios com a aprovação dos projetos de instalação do do totem na entrada do distrito de Souzalândia.