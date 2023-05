Mulher é internada em hospital após companheiro morder suas partes íntimas

Uma mulher teve as partes íntimas mordidas por seu companheiro, em Jaraguá, após o rapaz deduzir que a moça estava com segundas intenções com outro homem. O casal, que mora em Anápolis, estava no meio de uma viagem quando ocorreu o caso.

A Polícia Civil de Jaraguá disse que o casal estava alcoolizado e que haviam discutido por causa das supostas segundas intenções da mulher com outro homem, que estava na recepção do estabelecimento.

Depois que o casal foi para o quarto de hotel, o homem, agressivo, enforcou e mordeu as partes íntimas da mulher, que gritou por socorro ao sentir dores. O autor saiu do quarto e fugiu do hotel, deixando a vítima sozinha.

A moça foi conduzida pelo Samu até o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja), para receber cuidados médicos. Em seguida, foi acompanhada até a delegacia de Polícia Civil do município para registrar um boletim de ocorrência contra o companheiro.

A vítima, que já tinha uma medida protetiva contra o homem, disse aos policiais que havia dado uma nova chance para o relacionamento dos dois e que acreditava na mudança do suspeito.

A polícia orientou que a vítima se afastasse do agressor e que ligasse imediatamente para a delegacia caso o indivíduo tentasse retornar para o hotel em que o casal estava hospedado.