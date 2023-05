Marconi Perillo quer o Prefeito Leozão no PSDB para enfrentar Renato de Castro em Goianésia

De acordo com João Bosco Bittencourt, Colunista do Mais Goiás, O ex-governador Marconi Perillo trabalha para fortalecer o PSDB com os olhos nas eleições municipais. Ele articula, por exemplo, a filiação do prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, ainda no União Brasil, ao partido, para enfrentar o grupo de Renato de Castro (UB), aliado do governador Ronaldo Caiado.

Segundo o Colunista, Marconi já se reuniu com Leozão, como o prefeito é conhecido, para conversar sobre o ingresso no ninho tucano. O presidente do PSD de Goiás, Vilmar Rocha, também tenta atrair a político. A opção é descartada pelo grupo da família Lage, que já avisou que não apoiaria a reeleição do prefeito caso ele aceite o convite de Vilmar Rocha, antigo aliado.

Leonardo Menezes também já recebeu a visita de representantes do Podemos, PP e Republicanos. Só pra lembrar, Leozão rompeu com seu primo e avalista político, Renato de Castro, hoje deputado estadual pelo União Brasil.

Tudo indica que Leozão deve enfrentar Renato de Castro em 2024. Por isso, o prefeito busca o apoio da Família Lage, o que deve pesar bastante na escolha do novo partido dele. E aí o PSDB aparece como favorito, afirma o colunista do Mais Goiás.

Folha de Jaraguá