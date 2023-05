Homem é preso em Goianésia com 4kg de maconha após compartilhamento de informações entre CPE e PC

Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas na região leste de Goianésia, após compartilhamento de informações entre a Polícia Civil e as equipes da CPE (CPE-90 e CPE Alfa).

De posse das informações e características do suspeito, os militares iniciaram diligências no intuito de localizar um indivíduo que estaria cometendo tráfico de entorpecentes, e lograram êxito em encontrá-lo. Após abordagem, foi confirmada a denúncia, apreendendo com ele grande quantidade de droga.

De acordo com a polícia, a ação resultou na apreensão de aproximadamente quatro quilos de maconha, uma balança de precisão, que era utilizada para pesar o entorpecente, e um aparelho celular. Todo material, assim como o suspeito, foi levado para a Delegacia de Polícia.