Condutor de VW/Gol morre após colisão com caminhão na GO-222 entre Nerópolis e Anápolis

Um de homem, de 35 anos, morreu após colidir o carro que dirigia contra um caminhão, na GO-222, na manhã de ontem (24/04). As informações repassadas e confirmadas foram de que o acidente aconteceu próximo à cidade de Nerópolis, nas imediações da empresa Kraft Heinz quase no perímetro urbano.

Os veículos se chocaram frontalmente por volta das 06hs, e VW/Gol (prata) foi arremessado para as margens da pista com o impacto da batida com o caminhão. Após a colisão, o caminhoneiro verificou que a vítima se encontrava presa nas ferragens do carro, sem conseguir se mover.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Nerópolis foram acionados, mas quando os socorristas chegaram, à vítima já estava em óbito. VW/Gol estava praticamente destruído do lado do motorista. As informações sobre a identificação da vitima não foram repassadas, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e os familiares foram avisados.

