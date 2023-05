Três pessoas de uma facção criminosa em Crixás são presas pela Polícia Militar

Após informações do delgado Douglas de que três pessoas de uma facção criminosa (ADE) estavam em um bar em Crixás, possivelmente armados, uma equipe da Polícia Militar foi até local. Fato ocorrido no último sábado (22).

Conforme o registro da PM, a equipe visualizou em uma mesa 5 pessoas sendo procedido a abordagem e identificação das mesmas, e na busca pessoal foi localizado na cintura de um deles, um Revólver Calibre 38 carregado com seis munições, e mais 6 seis munições no bolso do mesmo.

Consta no registro, que ele [suspeito] informou que estaca com essa arma a uma semana e não relatou mais nada, já com outro foi encontrado na cintura uma Pistola Taurus G2c 9 mm carregada com uma munição na agulha quatorze no carregador e mais uma no bolso totalizando 16 munições, o mesmo informou a polícia que estava em posse da arma a um mês e mora em Uruaçu que havia chegado à cidade aquele dia (22) sábado, veio a passeio e ver uns amigos, foi registrado também que no momento da abordagem o mesmo jogou seu celular no chão o quebrando. Com outras três pessoas, não foi localizado nada de ilícito.

Os três que estavam juntos relataram que foram para o bar tomar umas bebidas alcoólicas, mas não sabia que os outros dois estavam armados.

Está no registro que os policiais recolheram de cinco aparelhos de celular que estavam com os mesmos e entregues a Polícia Civil juntamente com as armas e munições. todos os detidos foram conduzidos ao Hospital Municipal para laudo médico e apresentado a Polícia Civil para devidas providências.

Informações Jornal Populacional