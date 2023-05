Sicoob Emprecred realiza Assembleia Geral em Goianésia

O Sicoob Emprecred, realizou no último dia 19 de abril de 2023, no formato hibrido, presencial no Espaço Harmazzem, em Goianésia (GO), e online via live no Aplicativo Sicoob Moob a sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE) 2023. O encontro reuniu cerca de 250 cooperados que acompanharam a entrega do resultado histórico da cooperativa no ano de 2022, de 19.768.482,40 milhões, 73,76% maior em relação ao ano anterior.

Para o presidente do Conselho de Administração Edvaldo Lopes, a participação do cooperado é essencial para o desenvolvimento do Sicoob Emprecred. “Esse ultimo ano foi excepcional, nossa cooperativa abriu mais 2 pontos de atendimento, sendo uma agência e um escritório de negócios. Alcançamos números surpreendentes e o melhor de tudo é ver também o crescimento dos nossos cooperados”, revela Edvaldo Lopes.

Durante a assembleia, vários temas foram tratados, como: a prestação de contas referente ao fechamento do exercício de 2022, eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato 2023-2026, aprovação e atualização de algumas políticas e destinação de mais de 6 milhões em sobras, distribuído proporcionalmente aos cooperados em suas contas capital e corrente, de acordo com o percentual movimentado de cada um.

Os bons resultados de 2022 se dá devido à cooperação de mais de 7.514 cooperados, que encontram as melhores soluções, produtos e serviços financeiros nas nossas 08 agências e 01 escritório de negócios localizados em Goianésia, Jaraguá, Uruaçu, Pirenópolis, Barro Alto, Minaçu, Padre Bernardo, Palmeirópolis no Tocantins, Formoso e, ainda, atendimento pelos meios digitais.

Eleição Conselho de Administração

Durante a cerimônia, também aconteceu a eleição do Conselho de Administração 2023/2026, que elegeu João Pedro Braollos Neto e Edvaldo Lopes como presidente e vice-presidente do conselho, respectivamente, e Joao Alberto Ribeiro de Souza, Joelcio da Silva Cunha, Joao Balbino Neto, Joldemar Jairo da Fonseca, Emival Elias Martins, Mauro Cesar da Silva e Joveny Magalhães de Sá , como membros conselheiros. “É com grande honra e responsabilidade que irei assumir a presidência do Sicoob Emprecred. Agradeço a todos os associados, membros do conselho e da nossa diretoria, pela confiança depositada em mim e em especial ao meu amigo e parceiro de todas as horas Edvaldo Antônio Lopes que apoiou a minha a candidatura”, agradece o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Emprecred, mandato de 2023/2026 João Pedro Braollos Neto. “O nosso conselho de administração é atuante, agradeço a todos os presentes nessa assembleia e que assinaram pela tratativa e renovação do nosso Conselho”, finaliza o vice-presidente eleito Edvaldo Lopes.

Sobre o Sicoob Emprecred

O Sicoob Emprecred é uma cooperativa de crédito de livre admissão que nasceu em setembro de 2005, em Goianésia, Goiás. A instituição surgiu com um sonho do presidente fundador, sr. Sinval Camilo, junto com empresários locais, para integrar em Goianésia e região a um novo tipo de sociedade que viesse de encontro aos anseios dos empresários, que buscavam uma alternativa financeira para alavancar seus negócios. A cooperativa tem como propósito promover a justiça financeira e a prosperidade aos seus mais de 7 mil cooperados, que contam com melhores produtos e serviços financeiros e, ainda, têm voz ativa e participação dos resultados.