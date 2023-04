José Machado participa da Tecnoshow em Rio Verde

Sabendo da importância do agronegócio para Goiás, o deputado estadual José Machado (PSDB) fez questão de se deslocar até a cidade de Rio Verde, a capital do agronegócio goiano, para prestigiar a 20ª edição daTecnoShow Comigo, após sua participação remota na sessão ordinária hibrida, nesta quarta-feira, 29. O município é uma referência estadual e nacional no assunto e, se torna o centro de exposição e comercialização do que há de mais moderno e tecnológico para o setor.

“Tenho orgulho do nosso agro, que muito contribuiu e fortaleceu a nossa economia, inclusive em momentos tão delicados durante a pandemia, que alimentou e continuará alimentando Goiás, o Brasil e o mundo. E a tecnologia, a inovação, tem um papel importante nos processos, na produção de alimentos. A Comigo está de parabéns pela iniciativa e, os produtores podem contar comigo e com o meu mandato em prol do setor”, comentou o parlamentar. Importante destacar também que José Machado já manifestou seu carinho e disposição em trabalhar pelas cidades do Sudoeste goiano, região onde fica o município sede do evento.

A TecnoShow é uma das maiores feiras voltadas para o agronegócio do Brasil e da América Latina. Uma extensa vitrine de tecnologias para o homem do campo, de todos os portes, pequeno, médio ou grande, criada em 2002 pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), que contribui diretamente para a difusão de tecnologia rural e consolidação da agropecuária goiana, tanto em termos de produção e produtividade, quanto de melhores práticas. Também leva pesquisa científica, tecnológica e de inovação em máquinas, insumos, implementos e, genética animal.

A feira movimenta a economia da região de forma significativa, gera empregos e também conta com atividades como palestras, apresentação de novidades do mercado, reuniões, dinâmicas, exposições de máquinas, suplementos, animais e plots agrícolas (áreas experimentais e demonstrativas). Um grande polo de transferência de conhecimento para o homem do campo, fundamental para o sucesso.

