Mais de R$ 30 mil em espécie são apreendidos em “boca de fumo”

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (GENARC) e da Delegacia de Polícia de Niquelândia (DP) desencadeou, no início da tarde de ontem (22), a segunda fase da Operação Meu Bairro Tranquilo, que visa o combate ao tráfico de drogas e delitos correlatos nas chamadas “bocas de fumo” em Niquelândia.

Esta segunda fase é fruto do prosseguimento das investigações que culminaram com a prisão de um indivíduo e apreensão de drogas, munições e veículos automotores no último dia 16 de março. Com efeito, foi dado cumprimento a um segundo mandado de busca e apreensão em domicílio, expedido pelo Poder Judiciário, após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público.

O endereço objeto da busca foi uma residência, ainda em construção, sem moradores fixos, que, segundo levantamentos, seria de propriedade do mesmo investigado e utilizado como uma espécie de “bunker” para depósito dos ilícitos.

Durante o cumprimento do mandado de busca os investigadores apreenderam um “cofre artesanal”, dentro do qual mais de R$ 32 mil em espécie, possivelmente produto do crime de tráfico de drogas, foram encontrados. O valor, após apreendido, foi encaminhado a depósito em conta do Poder Judiciário, mediante Guia de Recolhimento próprio, passando à disposição da justiça.

O alvo da operação, que já era monitorado pela equipe do GENARC, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e segue preso na Unidade Prisional local. As operações seguem em andamento e outras prisões e apreensões devem acontecer a qualquer momento.