Prefeito Leonardo Menezes participa de homenagem aos presidentes de associações de Bairro, promovida pela Camug

24 presidentes de associações de moradores de bairros e outros líderes comunitários de Goianésia foram homenageados, na noite de ontem, 21 de março, no teatro do Centro Cultural Berchiolina Rodrigues, pela passagem do Dia Municipal do Presidente de Associação de Bairro da cidade. A data foi instituída pela Lei Municipal nº 3304/2015.

A cerimônia foi realizada por iniciativa da Central das Associações de Moradores Urbanos de Goianésia (Camug), que congrega todas as associações, com apoio da Prefeitura de Goianésia, como forma de reconhecer o trabalho das entidades e dos líderes comunitários de bairros.

O prefeito Leonardo Menezes e o presidente da Camug, Elias Soledade, participaram da entrega das homenagens, que foi prestigiada também pelo empresário Clóvis Araújo Godinho, da Pirecal, que representou o segmento empresarial; pastor Edvaldo Borges, da congregação da Rua 30 da Assembleia de Deus Madureira, que ministrou as bênçãos; presidente da Saego, Manoel Messias; secretário municipal de Habitação, Marcos Pernambuco, ex-vereador que propôs a lei que instituiu o Dia Municipal do Presidente de Associação de Bairro; e pelo também ex-vereador Jota Carlos, assessor especial do prefeito para Assuntos Institucionais e Comunitários.

As placas foram entregues pelo prefeito e convidados logo após os pronunciamentos dos oradores, Jota Carlos, Marcos Pernambuco, Leonardo Menezes e Elias Soledade, o presidente da Camug), que também recebeu a homenagem.

A placa reconhece os presidentes da Camug, das associações de bairros e os líderes comunitários “por doarem seu tempo, trabalho e dedicação para as causas sociais, melhorando, assim, a nossa comunidade”.

“É mais do que justo fazer essa homenagem para os líderes de bairros, presidentes de associações, eles que estão na ponta de cada região de Goianésia, escutam as demandas da população e trazem para a gente poder melhorar a vida da população. São pessoas importantes, que pretam serviços voluntários, colaborado com a comunidade. Então, eu fico feliz de poder homenageá-los”, afirmou o prefeito Leonardo Menezes, que assegurou abertos o seu gabinete e o Paço Municipal para o trabalho de parceria “que busca melhorar a vida de todo mundo que mora em Goianésia”.

Um dos homenageados, Reginaldo Pereira do Nascimento, o Reginaldinho, presidente da Associação de Moradores do Jardim do Cerrado I e II, enalteceu o reconhecimento do trabalho da categoria.

“Para nós, é muito honrosa essa homenagem. Tudo o que nós fazemos é por amor, por vontade própria, sem remuneração. Uma família que atendemos, nos dá alegria imensa. E quando nós corremos e conquistamos algo para a nossa região, isso é de uma riqueza e uma grandeza muito grande para o bairro. E nada disso a gente faz sozinho. A gente faz com parcerias, com amigos, com companheiros”, disse Reginaldinho, que destacou a gestão do prefeito Leonardo Menezes.

“O atual prefeito abraçou, trabalha com os presidentes de bairros, e isso nos traz um crescimento muito grande, porque vemos mais facilidade de cuidar do nosso povo, atender nossas regiões com mais dignidade, mais respeito e mais honraria. Isso resulta em benefícios para o povo”, arrematou.

O presidente da Camug, Elias Soledade, agradeceu ao prefeito Leonardo Menezes pelas homenagens e fez coro com Reginaldinho, ressaltando a parceria com a gestão pública que tem resultados positivos para a população.

“Para nós, é motivo de muita alegria receber hoje essa homenagem. Mais alegria ainda é aquilo que todos ressaltaram na cerimônia de homenagem: é essa parceria entre o Poder Executivo municipal e as associações de bairros. Só quem ganha é a comunidade de Goianésia. Porque nós estamos próximos da comunidade, nós sabemos das reais necessidades da população. E quando o Poder Público nos ouve, e atende às demandas, a comunidade é quem ganha”, disse Elias.

Ex-vereador Jota Carlos, presidente da Camug, Elias Soledade, prefeito Leonardo Menezes e secretário da Habitação Marcos Pernambuco

O vereador licenciado e secretário municipal de Habitação, Marcos Pernambuco — o autor da Lei que criou o Dia Municipal do Presidente de Associação de Bairro de Goianésia, sancionada, à época, pelo então prefeito Jalles Fontoura — expressou da alegria de Goianésia ter uma data para celebrar os presidentes de associações de bairros.

“Essa data valoriza o trabalho desses cidadãos e cidadãs que trabalham diuturnamente levando as demandas de cada setor para atender as comunidades. Estou também muito feliz de participar dessa cerimônia, que reconhece esse grandioso trabalho voluntário desses líderes”, afirmou Marcos Pernambuco, que também ressaltou a importância da gestão municipal aberta para essas associações.

“Há algum tempo, não víamos um prefeito tão próximo das associações de bairros do município e, hoje, percebemos o prefeito Leonardo Menezes esse grande parceiro das associações, dos presidentes de bairros, dos líderes comunitários, justamente por entender a importância que cada um desses cidadãos representa na nossa comunidade”, encerrou Marcos Pernambuco.