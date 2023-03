Goialli inicia plantio da safra de tomate industrial e faz investimentos em torno de R$ 10 milhões para dobrar capacidade de produção

A Goiás Alimentos (Goialli), indústria de alimentos derivados do tomate, localizada em Goianésia (GO), deu início ao plantio do tomate industrial. Para este ano, a área plantada repete os números do ano passado. Serão 700 hectares, o que deverá produzir 70 mil toneladas de tomate e 10 mil toneladas de polpa da fruta, que ao ser industrializada vira extrato, ketchup, molho, entre outros produtos. A novidade da indústria para este ano é a aquisição de uma planta industrial, de uma empresa de Rio Verde (GO), que vai possibilitar a ampliação da produção da Goialli. “Essa indústria possibilita duplicar a área de plantio de 700 para 1.4 mil hectares”, disse Jalles Fontoura, presidente do Conselho de Administração da empresa.

Jalles Fontoura ponderou que, mesmo com o investimento, a ampliação na capacidade de produção deve ser percebida na safra do próximo ano. “Como a gente ainda está em fase de montagem, fica difícil fazer uma aposta de dobrar a área de plantio sem ter a fábrica pronta”. O empresário explicou que o investimento gira em torno de R$ 10 milhões. “O investimento da fábrica nova foi encontrá-la e fazer a logística de transporte de toda a fábrica para Goianésia, a revisão e atualização tecnológica dos equipamentos e a montagem, envolvendo construção civil, equipamento mecânico, e fazer algo que até então não tínhamos que é a automação completa da fábrica. Tudo será operado a partir de uma sala, algo que será incorporado a toda a indústria”, disse. “Um valor relativamente pequeno diante da quantidade de serviços que serão incorporados a Goialli”, acrescentou.

Plantio



O plantio do tomate industrial da Goialli começou no de final de fevereiro e segue até junho. As áreas plantadas estão nos municípios de Goianésia, Rialma, Corumbá de Goiás, Vila Propício, Itaberaí, Campinorte e Santa Isabel. Já a colheita começa em julho e vai até outubro. O custo da produção vai girar em torno de 35 mil reais o hectare em um período de 120 dias. Segundo a Tomate BR – Associação Brasileira dos Processadores e Utilizadores de Tomate Industrial, o Brasil é o sexto maior produtor de tomate industrial do mundo. Goiás produz cerca de 70% do tomate industrial brasileiro.

Jalles Fontoura afirmou que existe uma perceptiva grande do Brasil se tornar exportador do produto. “O Brasil era importador de polpa e agora estamos fazendo a proposta de exportação. Isso gera mais empregos, imposto e movimenta o mercado. Então estamos duplicando a empresa agora, e podemos duplicar novamente num futuro breve”, disse.

O empresário cita que os Estados Unidos, por exemplo, que é o maior produtor de tomate do mundo, reduziu a produção em função da seca e do aquecimento que aconteceu na Califórnia. “Então, os Estados Unidos que eram exportadores de tomate passaram a ser importadores de tomate. É algo novo e o preço no mercado internacional aumentou muito. Temos tido propostas de aumentar a produção de tomate para exportar”, explicou.