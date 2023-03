Daniel Vilela destaca união suprapartidária construída em Goiás durante entrega de ônibus escolares

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, ontem (21), que o Estado dá exemplo ao país de união suprapartidária em prol da população. Ele destacou o esforço do Governo de Goiás, dos deputados federais e estaduais, dos secretários e prefeitos durante a entrega de 36 ônibus do transporte escolar adquiridos com recursos de emendas destinadas pelos parlamentares da bancada goiana no Congresso Nacional.

“Esse evento simboliza a unidade, a união que se construiu nesse Estado em prol dos goianos”, disse Daniel, ressaltando o empenho pessoal do governador Ronaldo Caiado para transformar a educação em Goiás. “Neste caso, especificamente, o esforço foi convertido a favor dos estudantes goianos. Parabéns a Goiás por dar este exemplo ao Brasil”, completou.

O vice-governador fez questão de destacar, em nome da líder da bancada de Goiás em Brasília (DF), deputada federal Flávia Morais, a disposição dos demais deputados para este esforço conjunto. “A cumprimento pelo fato de os parlamentares compartilharem essas decisões [o destino dos recursos repassados pelo governo federal] junto com o governo do Estado, que orienta as necessidades maiores de investimento na rede estadual, compartilhando com os prefeitos que levam até eles suas necessidades, suas demandas”, observou Daniel Vilela.

Para o vice-governador, essa postura dos parlamentares tem contribuído para que o Governo do Estado entregue resultados à população nas mais diversas áreas de sua atuação. “É isso que tem feito a diferença, é isso que tem feito com que Goiás fique no topo da educação brasileira e que seja referência em diversos outros setores da administração pública”, analisou Daniel Vilela.

Foto: Hegon Correa

Aliança

Ainda em discurso, o vice-governador rememorou o período de pré-campanha, em 2021: “A própria aliança político-partidária que nós construímos, o governador Ronaldo Caiado e eu, foi nesse sentido, de que a gente possa pacificar a política”, acrescentou.

Ele foi além. Disse que é natural que no momento eleitoral as diferenças apareçam, mas afirmou que, a partir do momento em que acaba a eleição, todos devem estar novamente juntos trabalhando pelo Estado. “E esse evento simboliza isso: a união, o esforço dos deputados federais e estaduais, do governador, da secretária de Educação Fátima Gavioli e de todos os seus colaboradores e dos prefeitos e vereadores por esse Estado afora”, concluiu o vice-governador.