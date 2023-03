PM recupera em Carmo do Rio Verde carreta bitrem com soja roubada em Mato Grosso

Equipes de policiais militares em Uruana e Carmo do Rio Verde recuperaram um Carreta bitrem carregado de Soja Avaliada em um milhão e cem mil, que havia sido roubada no estado de Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar, foram acionados por um homem que trabalha na central de monitoramento da qual a carreta é rastreada informando que o referido veículo havia sido roubado no estado de Mato Grosso, e através do GPS do mesmo, constatou que o veículo estaria estacionado na parte externa da empresa CRV Industrial em Carmo do Rio Verde.

Segundo o que foi informado, as equipes policiais foram até o local onde encontraram o caminhão estacionado, juntamente com outras carretas, caminhões e reboques que aguardavam para carga e descarga na parte externa da empresa. A carreta foi recuperada. | informações Folha de Jaraguá