Acidente mata mulher e deixa outra ferida na GO-338 em Pirenópolis

Uma mulher de 53 anos morreu e outra de 50 ficou ferida após as duas sofrerem um acidente de carro na rodovia GO-338, no último sábado (18), em Pirenópolis no Vale do São Patrício. Conforme o Corpo de Bombeiros, as duas estavam sem cinto de segurança no momento do acidente.

A corporação informou que o local em que o acidente aconteceu exige bastante atenção e que a pista estava molhada. A mulher que sobreviveu afirmou que o carro estava em baixa velocidade e que elas teriam se assustado com a curva, que é bem acentuada, momento em que teriam perdido o controle do veículo.

Na sequência, de acordo com o relato da corporação, o carro caiu em um barranco e capotou. A vítima de 50 anos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis.

Ela estava no banco do passageiro e junto com ela, as equipes de resgate socorreram um cachorro de pequeno porte, que viajava com as duas mulheres e que sobreviveu. Ele foi entregue a familiares da vítima.

