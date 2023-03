Sicoob Coopercred realiza live em homenagem às mulheres dentro da comemoração de seus 40 anos

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Sicoob Coopercred realizou uma live especial em homenagem às mulheres, no último dia 15. A live foi apresentada pelas colaboradoras Andressa Satler e Neiliany Teixeira da agência de Goianésia, com o tema “Assertividade Feminina com Comunicação não Violenta”, a live também teve a participação da palestrante a mestra em Psicologia Organizacional Cyndia Laura Bressan que abordou o assunto.

“Tive a oportunidade de abordar temas interessantes, e também de trazer todos os benefícios do cooperativismo, eu já trabalho com empresas desse modelo há muito tempo, várias cooperativas. Quero muito agradecer e dizer que é uma honra participar dessa live que também é comemorativa dos 40 anos da Sicoob Coopercred, são poucas as cooperativas que chegam aos 40 anos tão bem e expandindo e conquistando cada vez mais cooperados.”

Quem acompanhava a live ao vivo, teve a oportunidade de participar do sorteio de brindes, foram sorteados 15 copos térmicos da marca Stanley.

Assim como a live em homenagem às mulheres, serão realizadas várias ações durante o ano de 2023, em comemoração aos 40 anos do Sicoob Coopercred.