Polícia faz busca e apreensão em residência de pastor que teria dopado fiel em Goianésia

A Polícia Civil de Goianésia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), no âmbito da Operação Átria, cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um pastor após receber denúncia de uma vítima que teria sido dopada por ele.

De acordo com as investigações, a vítima havia conhecido o pastor em novembro do ano passado, e então começaram a trocar mensagens por redes sociais. No final do mês de fevereiro de 2023, o pastor lhe disse que Deus havia feito uma revelação a ele e que algo muito ruim estava acontecendo com ela.

Em razão disso, ele convidou a vítima para orarem em um monte da cidade e disse para ela que alguém havia feito um “trabalho” contra ela, dizendo em seguida, que Deus havia lhe mostrado, inclusive, onde ele havia sido deixado. Assim, deslocaram-se ao local e localizaram o “trabalho”. Em seguida, segundo a denúncia, o pastor convidou a vítima para orarem em sua casa.

Chegando por lá, o pastor demandou que a vítima tomasse um copo da bebida que estava junto do “trabalho”, porém, assim que o fez, perdeu os sentidos e ficou desacordada por aproximadamente uma hora e meia. Ao recuperar os sentidos, não se recordava de nada que ocorreu naquele período de tempo.

Diante disso, a polícia representou ao Poder Judiciário, que deferiu o pedido de busca, o qual foi cumprido na terça-feira, 07. As buscas resultaram na apreensão de celulares, tablets, várias cartelas de remédios, além de dinheiro extrangeiro. Todo material apreendido será periciado.

A polícia informou que as investigações continuam, até porque a vítima não soube dizer se chegou a sofrer algum tipo de abuso, e aguarda agora, pelos resultados de exames, só eles poderão dizer se ocorreu algo.

“Caso você tenha sido vítima ou conheça alguém que passou por situação semelhante, procure a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher”, solicitou a delegada responsável pelo caso, Ana Carolina.

Informações Meganésia