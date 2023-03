Patrocinados pelo Governo de Barro Alto atletas são destaques em âmbito nacional

O Governo de Barro Alto sabe da importância de investir no esporte e ganha cada vez mais notoriedade com seus atletas em diferentes esportes. Temos a multicampeã de Wrestling Laís Nunes e nosso atleta maratonista Luís Nepomuceno, que já participou de inúmeras provas no Brasil e pelo restante do mundo.

Recentemente, o atleta participou da 3ª etapa da Copa Vale dos Pirineus Trail Running – Pirenópolis. A prova contou com mais de 400 participantes e o atleta obteve a 13ª posição. “Uma prova de montanha com muitas subidas, alta dificuldade, mas conseguimos obter uma ótima colocação”, frisou Nepomuceno.