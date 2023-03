Aruanã sedia torneio de pesca Gigantes do Araguaia

O município de Aruanã, na região turística Vale do Araguaia, sedia, pela primeira vez, neste sábado, 11, a partir das 7h, o circuito de pesca “Gigantes do Araguaia”. O Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), investiu R$520 mil no evento com o objetivo de fomentar o turismo de pesca esportiva no estado. A autarquia é patrocinadora do circuito desde a edição de 2022.

As atividades do Gigantes do Araguaia começam nesta sexta-feira, 10, às 19h, com apresentações culturais e premiação do concurso de redação e desenho sobre preservação do meio ambiente, envolvendo os alunos da rede pública, no Centro de Convenções de Aruanã. No sábado, a concentração do torneio será no Porto Maruehi. A cerimônia de premiação está marcada para às 20h do sábado, na Praça da Matriz, com apresentações artísticas.

A primeira fase do torneio conta com mais de 50 equipes inscritas e irá distribuir R$100 mil em prêmios. Outras etapas serão realizadas até outubro no distrito de Bandeirantes, em Novas Crixás, e no distrito de Luiz Alves, em São Miguel do Araguaia. Além de movimentar a economia, a comunidade ribeirinha é beneficiada com ações sociais, como entregas de cestas básicas para populações em vulnerabilidade e campanhas educativas com alunos de rede pública municipal sobre a necessidade de preservação do meio ambiente.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, “a atual gestão é pioneira neste sentido. “Consideramos este segmento de grande importância para consolidarmos o turismo como um ativo de desenvolvimento sustentável e de geração de emprego e renda no Estado”, avalia.

O organizador do circuito, Carlos Leite, destaca o apoio governamental na realização do evento. “A parceria com a Goiás Turismo, desde 2022, é muito importante para associarmos o turismo de pesca esportiva às políticas públicas proporcionando o desenvolvimento sustentável das comunidades”, afirma.