Frigoríficos de Goiás dão férias coletivas após China suspender importações de carne

Três frigoríficos de Goiás deram férias coletivas após a China e mais três países suspenderem as importações de carne bovina brasileira. A suspensão aconteceu por causa da confirmação de um caso de vaca louca no Pará. O Ministério da Agricultura e Pecuária definiu o caso recente como atípico.

Os frigoríficos que adotaram essa medida em Goiás são o da Minerva Foods, em Palmeiras de Goiás, e os da JBS, em Senador Canedo e Mozarlândia. Conforme o repórter da TV Anhanguera, Honório Jacometto, os três são frigoríficos goianos que exportam para a China, que é a maior compradora da carne bovina do Brasil.

Em comunicado ao mercado, a empresa Minerva informou que aguarda o retorno das vendas para a China o quanto antes. Já a JBS, não quis comentar o caso.

Impacto

A confirmação da vaca louca (Encefalopatia Espongiforme) no município de Marabá, no Pará, no dia 22 de fevereiro, causou um reflexo imediato na cadeia produtiva da bovinocultura de todo o país.

Conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária, exportações da carne bovina do Brasil foram suspensas temporariamente pela China, Tailândia, Irã e a Jordânia. Já a Rússia, apresentou embargo da carne exportada do Pará.

Conforme Leandro Stival, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivado no Estado de Goiás (Sindicarne), o momento é complexo e as empresas precisam se adaptar e montar estratégias. Ele contou que algumas optaram pelas férias coletivas, já outras reduziram a escala do abate.

Entretanto, é uma situação ruim não só para as indústrias que perdem dinheiro, mas também para o campo. Na última semana o produtor rural viu o preço do arroba do boi gordo despencar mais de R$ 30.

