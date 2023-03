Morre em Anápolis o técnico de rádio Pedro Demétrio

Morre Pedro Demétrio, após um procedimento de drenagem, ele lutava contra um abscesso no fígado. Pedro trabalhava há 40 anos na área técnica do rádio anapolino, e era afiliado da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás (ACEEG). O presidente da ACEEG Lucimar Augusto divulgou uma nota de pesar.

“Pedro era um pesquisador autodidata e através de suas descobertas, o rádio goiano pôde realizar muitas coberturas e transmissões. Descobertas que foram incorporadas ao equipamento e as tecnologias do rádio e continuam até hoje. Prestativo, educado e querido, Pedro Demétrio deixa uma lacuna difícil de ser preenchida nas relações humanas e na vida profissional. Nossa manifestação de pesar aos familiares deste grande homem, que deixa um legado enorme na área técnica da comunicação radiofônica.”