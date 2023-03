Prefeito Álvaro Machado lança programa de reforma da casa própria para famílias carentes de Barro Alto

O Governo de Barro Alto lança programa na área de habitação que irá contemplar as famílias em vulnerabilidade do município, o programa “Mãos à Obra” tem como objetivo doar materiais de construção para as famílias cadastradas na Secretaria de Assistência e Promoção Social, que queiram reformar suas residências.

De acordo com o prefeito Álvaro Machado, em breve o programa será colocado em prática. “É uma preocupação nossa e por isso já iremos implementar a ação”.

Para participar do programa, os interessados devem comparecer nos dias 27 e 28 de fevereiro, no Salão Regiane Fernandes, das 08h às 11h e 13h às 17h, com documentos pessoais, comprovante de endereço e foto 3×4.