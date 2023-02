Jalles distribui R$6 milhões de PPR para colaboradores

Como forma de valorizar os colaboradores, a Jalles está distribuindo, hoje, 17 de fevereiro, R$6 milhões referentes ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) 2022. No total, 3.732 colaboradores estão recebendo valores que podem chegar a um salário-base do colaborador, de acordo com as metas alcançadas, que refletem o esforço individual e o trabalho em equipe.

A Jalles foi uma das primeiras usinas a implantar o PPR, sendo feito anualmente desde 1997, e sempre manteve o programa como incentivo e reconhecimento aos colaboradores.

“O PPR é uma forma de valorizarmos os nossos colaboradores e reconhecermos o esforço de cada um nos resultados da empresa”, explica o diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.