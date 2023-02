Governo de Barro Alto sai na frente no campo da tecnologia e aposta em app de atendimento

O Governo de Barro Alto continua se destacando mais uma vez e larga na frente de inúmeros municípios goianos. A novidade em questão trata-se de um aplicativo que vem para auxiliar os barroaltenses e fornecer todos os serviços que estão presentes na prefeitura, bem como ter acesso de forma simples às informações de maior relevância.

O perfil do Prefeito Álvaro Machado no Instagram (@prefeitoalvaromachado), realiza enquete para a escolha do nome do aplicativo. O alicerce deste projeto ousado do Governo de Barro Alto visa ampliar uma comunicação direta com o cidadão.

Para quem deseja escolher o nome do aplicativo é fácil basta somente acessar a página do Instagram pelo link:

https://www.instagram.com/reel/ConcQMkvHwx/?igshid=NDk5N2NlZjQ=