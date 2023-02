Prefeitura de Goianésia sofre sabotagem de ex-servidores e Leonardo Menezes afirma que foi tudo planejado

Leonardo Menezes faz denuncia de sabotagem por ex-servidores durante entrevista concedida à RVC FM / Foto: Reprodução RVC

Por Camila Araújo

O prefeito Leonardo Menezes (União Brasil) vive uma crise grave na Prefeitura de Goianésia, durante entrevista na última quinta-feira (09/02) na RVC FM, ele relata que sua gestão está sofrendo sabotagem de ex-servidores comissionados que são da base do ex-prefeito e agora deputado estadual, Renato de Castro (União Brasil). Segundo ele, desde a semana passada, e de forma orquestrada, alguns secretários e seus auxiliares estão pedindo exoneração dos cargos sem se justificarem.

Um dos secretários que pediu exoneração, que pegou Leonardo de surpresa foi o de Habitação, Rodolfo Guilherme, já que ele era responsável por alguns projetos que estão em andamento na pasta.

“Foi 100% surpresa porque estamos tocando um dos maiores projetos nossos que é o residencial Hermínio Lopes, que tem alguns lotes urbanizados, e na semana anterior ocorreu que ele pediu para ser desligado, eu estava assinando alguns documentos referentes a isso e ele até pedindo agilidade, 250 documentos, muitas assinaturas, tirei um dia inteiro de trabalho para fazer isso e alinhar com ele, a gente programando o evento para poder fazer, contemplar as pessoas, falamos de projetos, falando de tudo da Secretaria de Habitação, ele teve total liberdade para poder trabalhar na secretaria. Na sexta-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião de secretários, até para alinhar algumas coisas administrativas, mudanças que estão ocorrendo, e tínhamos pontuado algumas questões em relação à área de Marketing, da importância, e eu tive uma estranheza pois ele não participou da reunião e ele estava na cidade. Na segunda-feira ele não conversou comigo, não me procurou, não dialogou e foi direto no RH no primeiro horário, levou a carta de demissão dele, e eu fiquei sabendo no final da manhã, que alguém da prefeitura comentou que ele havia pedido exoneração. E durante a semana, aconteceu toda a movimentação de secretário saindo, de vários servidores saindo, de forma espontânea e de forma conjunta, em um movimento orquestrado.”

O prefeito denuncia que além da saída orquestrada desses servidores, várias documentações e arquivos importantes da prefeitura foram apagados, além de tentarem bloquear todo o sistema operacional da administração. O servidor que tinha acesso aos arquivos da prefeitura, e que também pediu exoneração, deletou as documentações e projetos em andamento.

“Todos os projetos, todos os documentos relativos ao Hospital Municipal, as obras do Hermínio Lopes, os cadastros de habitantes, eles apagaram tudo do servidor, da área da habitação eu tinha três vias das escrituras e posso afirmar que esses documentos foram extraviados, empresas que ganharam as licitações para as obras, documentos oficiais da prefeitura foram todos apagados. Também tentaram hackear o sistema da prefeitura, a intenção era travar a prefeitura inteira. Isso tudo foi armado e articulado, não foi da noite para o dia. Estou fazendo levantamentos e pegar tudo, e vou juntamente com o nosso jurídico tomar as providências, isso é caso de polícia, e vou protocolar tudo o que aconteceu. E essa pessoa que fez isso, era alguém de minha confiança, e hoje estou sendo taxado de traidor.”

Com todas as ações, o prefeito Leonardo acredita que por algum motivo estão tentando desestabilizar a sua gestão. “Hoje eu acredito, hoje posso afirmar com certeza que é uma ação orquestrada para tentar desestabilizar. Eu falei que iria tocar, mas, eu preciso expor isso para que a população entenda o que está acontecendo na prefeitura. Infelizmente, quando se muda gestões a gente sempre ouve falar que o gestor anterior limpa a prefeitura, para que o outro assuma com dificuldades, e eu não havia passado por isso, pois peguei uma gestão em andamento, o que me ajudou bastante, e agora aconteceu no meio da minha gestão, eles orquestraram para limpar muita coisa da prefeitura e me colocar em dificuldade, e não conseguir entregar aquilo que eu estou fazendo.”

Segundo Leonardo, a prefeitura de Goianésia já estava sendo negligenciada e boicotada pelo Governo de Goiás, não recebendo benefícios que os outros municípios recebem. “A gente já está sofrendo retaliação do Governo do Estado, na Promoção Social estão deixando de nos passar coisas básicas da OVG, cadeiras de rodas e fraldas geriátricas. E agora veio toda essa sabotagem.”

Distanciamento de Renato de Castro

Apesar de pertencerem ao mesmo partido e ambos se apoiarem nas eleições municipais e estaduais passadas, Leonardo Menezes diz que houve um distanciamento de Renato de Castro, e que ele está compondo sua equipe da ALEGO com os servidores comissionados que trabalharam com ele na prefeitura, sem aviso prévio, desfalcando o quadro de funcionários, fazendo parecer que a decisão de exonerar esses servidores foi de Leonardo.

“O Renato está se distanciando cada vez mais, e criando essa narrativa de que eu estou exonerando pessoas da prefeitura o tempo inteiro e colocando as pessoas na rua. Eu sempre acolhi essas pessoas, e qualquer um que saiu e está lá com o Renato hoje, eu tenho a plena consciência o quanto eu fui parceiro.”

Leonardo ainda disse que estaria aberto ao diálogo com o deputado Renato de Castro caso ele pedisse para ceder parte de seu secretariado para a ALEGO, como é o caso do ex-chefe de Gabinete, Thales Moura, que assumiu o cargo de Diretor da ALEGO e se reuniu com Leonardo para avisá-lo.

“Sempre ficou bem claro, ele teve o nosso apoio na sua eleição, uma eleição histórica ele teve bastante votos, o Renato está em ascensão na política junto com o governador, ele sempre teve essa liberdade, no começo quando ele foi para a CODEGO, ele levou dois secretários, levou o Fabiano e o Jairo, teve a conversa, ele fez o convite, falou que levaria os dois pois precisava que eles estivessem com ele, achei normal, a gente fez a transição. Não teria problema, ele precisa montar a equipe dele na Assembleia, ele tem as pessoas que têm gratidão por ele, e ele tem liberdade com essas pessoas, nada mais justo do que ele vir, e fazer esse convite, a gente já esperava que ele viria para fazer o convite para a equipe ajudar ele lá na Assembleia. O ex-secretário da Habitação (Rodolfo) eu o tinha como um amigo, ele tinha toda a liberdade comigo, acho que ele poderia pelo menos ter o caráter de sentar comigo e conversar comigo, pelo menos agradecer, eu e o Thales tivemos essa conversa, ele fez questão de me avisar que iria tomar posse de um cargo na ALEGO.”

Reforma administrativa

De forma emergencial, a Prefeitura de Goianésia está passando por uma reforma administrativa, para preencher o quadro de servidores, e continuar com os trabalhos para que a população não sinta o impacto das ações contra a gestão, contudo, essa reforma administrativa não estava planejada, de acordo com o prefeito.

“A prefeitura não parou e a gente continua trabalhando, tendo paciência e tendo tranquilidade para poder atender à demanda. Essas mudanças na administração de tempo em tempo ela é normal, no âmbito municipal, estadual ou federal e no período de dois anos a gente começa a pontuar algumas demandas da administração e fazer os alinhamentos. Agora está acontecendo uma reforma administrativa, não era a minha intenção que ela acontecesse da forma como está acontecendo, meio que forçada, mas, a gente consegue enxergar e consegue também ver em tudo o que está acontecendo alguma oportunidade de poder melhorar a nossa gestão.”