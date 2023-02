Hospital Municipal de Goianésia é referência no atendimento humanizado

Sob a gestão do prefeito Leonardo Menezes, o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran, em Goianésia, tem recebido investimentos para ampliar a capacidade de atendimento e, principalmente, a qualidade.

O diretor da unidade, Uelberson Pires, conta que toda a equipe é orientada pelo prefeito a somar forças para tornar a experiência dos pacientes a mais leve possível. “A gente sabe que o paciente que precisa de atendimento aqui no hospital precisa dos procedimentos médicos, mas também precisa ser tratado com carinho e atenção. Nosso time está preparado para isso”, destaca.

Um exemplo desse cuidado é a criação da Pediatria Interativa, dentro do hospital. É um espaço com novos berços, cadeiras de descanso para as mães, televisão, ar condicionado e pinturas infantil nas paredes. Tudo para deixar o ambiente mais leve para as crianças e mais confortável para suas mães e pais.

O time do hospital ganhou ainda equipamentos novinhos para trabalhar / Foto: Governo de Goianésia

Não para por aí. Teve também a implantação dos serviços de nefrologia e fisioterapia, farmácia interna 24 horas (o paciente já sai com os remédios nas mãos). Além disso, o Hospital Municipal conta com assistente social 12 horas por dia e nutricionista em tempo integral. Cada refeição é preparada conforme as necessidades dos pacientes. Se o paciente é vegetariano ou vegano, por exemplo, tem uma dieta que respeita seus valores.

O time do hospital ganhou ainda equipamentos novinhos para trabalhar: três mesas de cirurgia, desfibrilador, aparelhos de eletrocardiograma e muitos outros. São ferramentas que ajudam as equipes a terem melhores resultados. Quem mais ganha é o paciente, que tem mais recursos para seus tratamentos.

“Temos no nosso hospital um time de profissionais que trabalha 24 horas por dia, para proporcionar à população de Goianésia o máximo de acolhimento e cuidado com a sua saúde”, ressalta o prefeito Leonardo Menezes.