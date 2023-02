Caiado agradece parceria com TRT durante posse da nova diretoria

O governador Ronaldo Caiado agradeceu a parceria com a Justiça do Trabalho, que em diversos momentos trouxe recursos para as políticas sociais e outras ações em Goiás, durante a posse da nova diretoria do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 18ª Região, nesta sexta-feira (3/2). O desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento foi eleito presidente do órgão em outubro de 2022 e agora assume o posto para o biênio 2023/2025.

Governador Ronaldo Caiado durante posse do desembargador Geraldo Rodrigues do Nascimento como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região: “Faço questão de manter essa parceria e ao mesmo tempo trazer o agradecimento do Estado” / Foto: André Saddi



“Tenho um respeito enorme pelo TRT. Faço questão de trazer o agradecimento do Estado que, através do que conseguem junto ao Ministério Público do Trabalho, recebe verbas para que possamos melhorar a nossa infraestrutura na educação, segurança pública e saúde”, pontuou o governador.



Desde o início da primeira gestão de Ronaldo Caiado, em 2019, a Corte, em parceria com outras entidades, destinou mais de R$ 15 milhões oriundos de condenações em ações civis públicas para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o TRT direcionou ainda recursos para a compra de cestas básicas, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).



Geraldo Rodrigues do Nascimento projetou sua gestão com foco em infraestrutura, investimentos em tecnologia e capacitação de profissionais para dar maior agilidade na prestação de serviços à sociedade. Disse estar ciente dos desafios vindouros, contudo reconhece “o privilégio de colher os frutos de um regional devidamente estruturado e organizado, dotado de excelente corpo técnico-administrativo”. Por fim, defendeu: “É necessário que apliquemos as normas trabalhistas de acordo com fins sociais a que elas se destinam. Cabe a nós, magistrados sociais por excelência, sempre buscar equilíbrio”.



O ex-presidente Daniel Viana Júnior fez um balanço das conquistas em sua gestão, pontuando otimização no trabalho e corte de gastos. Também agradeceu o apoio do governador Ronaldo Caiado “‘pelo empenho que sempre teve nos repasses dos valores que cabem ao Estado de Goiás”.



Histórico

Na magistratura desde 1992, quando foi aprovado no primeiro concurso para juiz do trabalho substituto do Tribunal, Geraldo Rodrigues do Nascimento assumiu a titularidade da 11ª Vara do Trabalho de Goiânia em junho do ano seguinte. Permaneceu nesse cargo até 2010, quando tomou posse como desembargador no TRT 18ª Região. Antes de ser eleito, durante o biênio 2021/2023, ocupava os cargos de vice-presidente e corregedor do órgão.



Participaram da solenidade as ministras do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Delaíde Miranda Arantes e Dora Maria da Costa, esta última corregedora-geral da Justiça do Trabalho.