Colisão frontal entre carro e moto na GO-338, entre Goianésia e Cafelândia, deixa uma pessoa ferida

Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde de ontem, 26, na GO-338, entre Goianésia e Cafelândia, Zona Rural de Goianésia. A vítima foi socorrida pela guarnição do Corpo de Bombeiros composta pelo SGT Paulo, SGT Bruno e CB Rodrigues.

A Corporação explicou que no momento da colisão, segundo os condutores, estava chovendo, o que pode ter colaborado para que a motocicleta (CG 160 Titan branca) derrapasse e colidisse frontalmente com o veículo (Gol prata).

No momento do atendimento, o condutor da moto, identificado como Jefferson de Tal, de 26 anos, estava consciente, orientado, e com suspeita de fratura fechada no fêmur da perna direita. Após receber o atendimento da equipe de resgate, sendo imobilizado e estabilizado, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Irmã Fanny Duran, em Goianésia.

Meganésia