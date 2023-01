Daniel Vilela presta homenagem ao pai e destaca sua trajetória política em Aparecida de Goiânia

O vice-governador, acompanhado por familiares, salientou a importância pessoal e simbólica da homenagem, por reverenciar o pai e também por reforçar o legado político-administrativo de Maguito Vilela em Aparecida de Goiânia, o segundo município em população e economia de Goiás.

“Ele cumpriu a missão dele e a cumpriu com louvor. Meu pai sempre entendeu que suas conquistas como gestor não eram resultado apenas de sua capacidade política e administrativa ou do seu carisma. Mas tudo fruto de um trabalho coletivo, executado em conjunto com seus auxiliares e colaboradores – pessoas que se dedicaram diuturnamente aos projetos pensados em prol da população”, disse.

O busto de Maguito Vilela foi confeccionado em bronze e tem 0,65cm de altura x 0,50cm x 0,28cm de perfil. A obra é assinada pelos escultores Sival Floriano Veloso e Luiz Olinto de Paula Leite / Foto: André Costa

Ainda em discurso, Daniel Vilela afirmou que “é preciso mirar o futuro”, reconhecendo e lançando mão do legado do pai como motivação pessoal para entregar resultados à população goiana junto com o governador Ronaldo Caiado – que, aliás, prestigiou o evento e ainda lembrou ao público presente que foi sua primeira agenda externa depois do fim de sua licença médica.

“A história não para por aqui e entendo este ‘peso’ que o governador mencionou que carrego nos ombros. Mas é algo que me dá muita satisfação e disposição para que eu siga fazendo esse trabalho, de poder ser alguém que colabora para melhorar a vida das pessoas, que busca ser colaborador desta cidade e do Estado”, pontuou. “Tive o privilégio de assumir, com apoio de vocês, a Vice-Governadoria, e trabalharei diuturnamente priorizando esforços em Aparecida de Goiânia. Tenho convicção que posso ajudar muito essa cidade”, enfatizou.