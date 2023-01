Escolas de Pontalina recebem novos equipamentos por meio de emenda do Dr. Helio de Sousa

As unidades escolares de Pontalina receberam novos equipamentos, que irão melhorar a qualidade de ensino do município, no dia 16 de dezembro, foram entregues à Secretaria Municipal de Educação, climatizadores, refrigeradores, Tvs e caixa de som.

Os eletros foram adquiridos por meio de emenda parlamentar apresentada pelo deputado estadual Dr. Helio de Sousa. No último mês do seu mandato como deputado estadual, Dr. Helio entregou vários benefícios em muitos municípios goianos, mesmo agora em janeiro, ele marcou presença na entrega de veículos para a Secretaria de Saúde de Rialma, que também foram adquiridos por meio de suas emendas apresentadas ano passado.

“É gratificante colaborar com o desenvolvimento dos municípios através de Emendas parlamentares de minha autoria, como os novos equipamentos adquiridos para as unidades escolares de Pontalina. Em nome da vice-prefeita e secretária de Educação, Joana Darc, agradeço a todos os pontalinenses pelo carinho e confiança no meu trabalho,” ressaltou Helio de Sousa.