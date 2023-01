Homem invade depósito para roubar bebida e ataca comerciante com golpes de facão

A vítima, identificada como Divino Crisóstomo Pereira, de 71 anos / Foto: Divulgação

As forças policiais de Goianésia registraram na noite desta quinta-feira, 19, uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) no Bairro Jardim Esperança, região sul da cidade, onde um comerciante foi agredido com vários golpes de facão. A vítima, identificada como Divino Crisóstomo Pereira, de 71 anos, foi levada em estado grave para o Hospital Municipal Irmã Fanny Duran.

O principal suspeito de ter cometido o crime, um homem de 35 anos, vizinho do idoso, foi preso por policiais da CPE. Mesmo perdendo muito sangue, a vítima conseguiu informar aos policiais quem seria o agressor. Ele relatou à polícia que possui um bar e por isto possui grande estoque de pinga, e que o agressor havia invadido sua casa, pelos fundos, com a intenção de lhe roubar algumas garrafas.

Ao ser detido e confessar a autoria do esfaqueamento, o suposto agressor explicou que usou marreta para arrombar uma das paredes da casa, e ao entrar no depósito se deparou com o comerciante, instante em que eles entraram em luta corporal. O suspeito, de posse de um facão desferiu vários golpes na vítima, atingindo-o na orelha esquerda, testa, nuca, e costas, provocando cortes profundos, principalmente na nuca e costas.

Após ser agredido, mesmo perdendo muito sangue, Divino Crisóstomo ainda conseguiu fugir e pedir ajuda, enquanto que o agressor evadiu do local levando ao menos seis garrafas de pinga (51), porém, durante a fuga deixou quatro cair pelo caminho.

O suspeito, que possui dois homicídios, como antecedentes criminais, foi levado para Delegacia de Polícia e deverá responder por roubo.

