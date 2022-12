Feirão da Saneago para negociação de débitos vai até o próximo dia 29

Segue até o dia 29 de dezembro o Feirão de Negociação da Saneago, voltado para as pessoas que possuem débitos relacionados ao abastecimento de água ou serviço de esgoto, até a referência de outubro de 2021. Com a oportunidade, o cliente pode aproveitar o fim de ano para deixar as contas em dia, evitando o corte de água, a negativação e o protesto cartorário.

Desde 28 de novembro, a Saneago está com equipes especiais para negociação nas unidades do Vapt Vupt. Para pagamentos à vista, são concedidos descontos de 70% a 80% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária, variando conforme a situação do débito.

Já no caso de pagamento parcelado, o desconto sobre multa, juros e atualização monetária é progressivo e varia de 20% a 75%, conforme a situação do débito e a quantidade de parcelas. O parcelamento está disponível em até 200 vezes.

Documentação

O interessado deve procurar as agências de atendimento presencial da Saneago ou as unidades do Vapt Vupt (mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br). A negociação à vista poderá ser feita pelo proprietário do imóvel ou por terceiro interessado, com apresentação de cédula de identidade e CPF, além do telefone de contato.

Já o parcelamento poderá ser feito pelo proprietário do imóvel, com apresentação dos seguintes documentos: cédula de identidade e CPF, telefone de contato, bem como documento que comprove legalmente a propriedade (escritura; recibo ou contrato de compra; termo de posse; e, somente no caso de o cliente não ser proprietário do imóvel, uma procuração por Instrumento Público com poderes específicos para a negociação de débito).

Se o cliente tiver a titularidade da conta, embora não seja o proprietário do imóvel, o titular poderá fazer a negociação. Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pela Central de Relacionamento, por meio do 0800 645 0115, ou via WhatsApp, pelo número (62) 3269-9115.