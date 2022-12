Cinco suspeitos de homicídios morrem em confronto com a CPE em Crixás

Cinco suspeitos de integrar uma organização criminosa morreram após trocarem tiros com policiais militares na noite de terça-feira (20), em Crixas, na região do Vale do São Patrício.



De acordo com a corporação, os cinco homens haviam matado um rival no início deste mês em Nerópolis, tentaram matar outro desafeto no início desta semana em Goianésia, e saiam para praticar mais um homicídio no momento em que foram abordados.



Após o confronto, militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) apreenderam uma pistola, quatro revólveres, e quatro peças de maconha.



A PM não divulgou nomes nem idades dos cinco mortos, mas afirmou que todos já possuíam vários antecedentes, e, além dos homicídios, também traficavam drogas na região.

Após o confronto, militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) apreenderam uma pistola, quatro revólveres, e quatro peças de maconha

Mais Goiás